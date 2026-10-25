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Spot doğal gazda 1000 metreküpün referans fiyatı 20 bin 592 lira 80 kuruş oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 20 bin 592 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi 12 milyon 46 bin 784 lira, gaz ticaret miktarı 585 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 592 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 46 bin 784 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 45 bin 499 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 592 lira 80 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 585 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 22 bin 195 lira, satış fiyatı ise 19 bin 563 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 144 milyon 114 bin 355 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 144 milyon 120 bin 303 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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