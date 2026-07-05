Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 667 lira 24 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi 8 milyon 197 bin 598 lira, gaz ticaret miktarı ise 464 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 667 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 197 bin 598 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 947 bin 700 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 667 lira 24 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 464 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 550 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 783 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 998 bin 192 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 116 milyon 3 bin 5 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

Milyonların katıldığı cenazede herkes aynı detaya odaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti

Bir anlık dalgınlık faciaya dönüştü! 1,5 yaşındaki Doruk kurtarılamadı
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim

Gözde tatil beldesinde tuvaletin kapısına asılan not pes dedirtti
Burdur'da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi

Kayıp olarak aranan genç kız bakın ne için ortadan kaybolmuş
26 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın: Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım

26 yıl sonra bile bitmeyen kabus! "Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım"
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Dünya Kupası'na damga vuran hikaye! Kızını yaşatabilmek için kramponlarını satmış

Kızının hayatını kurtarabilmek için kıyafetlerini satmış
Sakarya Valiliği'nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama

Şehri karıştıran fuhuş operasyonu! Valilikten beklenen açıklama geldi