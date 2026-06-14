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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 187 lira 22 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi 7 milyon 407 bin 690 lira, gaz ticaret miktarı ise 431 bin metreküp oldu.

???? Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 187 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 407 bin 690 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 286 bin 271 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 187 lira 22 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 431 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 46 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 327 lira 86 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 108 milyon 457 bin 886 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 108 milyon 518 bin 992 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
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