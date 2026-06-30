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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 139 lira 67 kuruş olurken, işlem hacmi 9,2 milyon liraya yükseldi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 139 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 255 bin 420 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 11 bin 228 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 139 lira 67 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 540 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 996 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 282 lira 69 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 108 milyon 768 bin 708 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 108 milyon 876 bin 786 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
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