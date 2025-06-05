Spot Doğal Gaz Piyasasında Yeni Fiyatlar Belirlendi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Yeni Fiyatlar Belirlendi
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Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 649 lira 42 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise önceki güne göre düştü.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 649 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 663 bin 965 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 553 bin 760 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 649 lira 42 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 562 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 331 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 966 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 145 milyon 28 bin 273 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 144 milyon 731 bin 816 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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