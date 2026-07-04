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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 700 lira 89 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi 7 milyon 947 bin 700 lira, gaz ticaret miktarı ise 449 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 700 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 947 bin 700 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 580 bin 368 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 700 lira 89 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 449 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 585 lira 93 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 815 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 121 milyon 533 bin 576 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 121 milyon 611 bin 368 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
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