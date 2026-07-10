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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 629 lira 29 kuruş olurken, işlem hacmi 5 milyon 852 bin 926 lira olarak gerçekleşti. Piyasaya arz edilen gaz miktarı 116 milyon 641 bin 581 metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 629 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 852 bin 926 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 455 bin 492 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 629 lira 29 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 332 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 510 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 747 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 116 milyon 615 bin 512 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 116 milyon 641 bin 581 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
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