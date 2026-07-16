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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 311 lira 48 kuruş olurken, işlem hacmi 13 milyon lirayı aştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 311 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 104 bin 790 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 401 bin 824 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 311 lira 48 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 757 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 177 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 445 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 344 bin 610 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 103 milyon 313 bin 951 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı
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