Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 264 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi 7 milyon 768 bin 800 lira, gaz ticaret miktarı ise 450 bin metreküp oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 768 bin 800 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 128 bin 23 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 127 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 400 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 118 milyon 456 bin 862 metreküp gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 118 milyon 241 bin 255 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
