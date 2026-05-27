Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 211 bin 460 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 1 milyon 988 bin 925 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 254 lira 6 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 360 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 116 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 391 lira 36 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 91 milyon 452 bin 39 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 91 milyon 319 bin 21 metreküp olarak kayıtlara geçti.