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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 377 lira 99 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi 12 milyon 477 bin 400 lira, gaz ticaret miktarı ise 718 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 377 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 477 bin 400 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 730 bin 300 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 377 lira 99 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 718 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 246 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 509 lira 9 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 117 milyon 871 bin 119 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 117 milyon 859 bin 278 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı
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