Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 822 bin 19 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 248 bin 420 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 313 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 163 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 178 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 447 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 180 milyon 134 bin 889 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 180 milyon 254 bin 552 metreküp olarak kayıtlara geçti.