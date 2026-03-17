Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 652 lira 42 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 6 milyon 927 bin 841 lira olarak kaydedildi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 927 bin 841 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 382 bin 340 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 652 lira 42 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 479 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 385 lira 4 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 919 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 219 milyon 129 bin 331 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 219 milyon 174 bin 758 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
