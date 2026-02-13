Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 519 lira olarak belirlenirken, toplam işlem hacmi 7 milyon 597 bin 818 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 519 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 597 bin 818 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 340 bin 425 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 519 lira olarak tespit edilirken, gaz ticaret miktarı 539 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 244 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 793 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 210 milyon 272 bin 962 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 210 milyon 155 bin 799 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
