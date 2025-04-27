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Spot Doğal Gaz Pazarında Fiyat Artışı ve İşlem Hacmi

Spot Doğal Gaz Pazarında Fiyat Artışı ve İşlem Hacmi
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Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 491 lira 53 kuruş olarak belirlendi. Dün 18 milyon liralık işlem hacmi gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 491 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 37 bin 770 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 922 bin 6 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 491 lira 53 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 910 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 116 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 866 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 147 milyon 357 bin 957 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 146 milyon 729 bin 489 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
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