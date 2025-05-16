Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düşüş Gösterdi

Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düşüş Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün spot doğal gaz piyasasında, 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 587 lira 77 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise önceki güne göre azalarak 5 milyon 126 bin 350 lira oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış ve satış fiyatları da açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 587 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 126 bin 350 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 733 bin 473 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 587 lira 77 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 379 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 267 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 908 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 135 milyon 445 bin 611 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 135 milyon 332 bin 12 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

Acun'dan Emre bombası
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın

Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık plan! Görüntüler ortaya çıktı

Ailesini katleden itfaiyeciden 12 dakikalık plan! Görüntüleri çıktı
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

Ünlü iş insanının tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.