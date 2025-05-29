Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 579 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 640 bin 440 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 563 bin 953 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 579 lira 54 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 489 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 258 lira 52 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 900 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 107 milyon 158 bin 261 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 108 milyon 54 bin 632 metreküp olarak kayıtlara geçti.