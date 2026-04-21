Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 263 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi 2 milyon 606 bin lira oldu ve Türkiye'ye gaz girişi 155 milyon metreküpü aştı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 606 bin 713 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 906 bin 830 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 263 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 151 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 953 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 244 lira 5 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 155 milyon 195 bin 548 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 156 milyon 937 bin 672 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş
