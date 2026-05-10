Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 201 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 4 milyon 369 bin 54 lira oldu. Türkiye'ye 138 milyon 601 bin metreküp gaz girişi gerçekleşti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 369 bin 54 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 37 bin 842 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 201 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 254 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 61 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 340 lira 95 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 138 milyon 601 bin 911 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 138 milyon 654 bin 813 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı
