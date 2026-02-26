Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 670 lira 9 kuruş olarak tespit edildi. Piyasa işlem hacmi 4 milyon 122 bin 294 lira olarak kaydedildi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 122 bin 294 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 838 bin 65 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 403 lira 59 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 936 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 212 milyon 649 bin 993 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 212 milyon 779 bin 195 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan
