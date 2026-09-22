SPK, geri alımlarda toplam bedel üst sınırını ikinci duyuruya kadar uygulamayacak

SPK, geri alımlarda toplam bedel üst sınırını ikinci duyuruya kadar uygulamayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay geri alımlarına ilişkin ilke kararını yayımladı. Kararda, ikinci bir duyuruya kadar geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verildiği bildirildi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay geri alımlarında geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmayacağını duyurdu.
SPK, pay geri alımlarına ilişkin ilke kararı yayımladı.
Kararda, ikinci bir duyuruya kadar pay geri alımlarında geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verildiği bildirildi.
Kaynak: AA