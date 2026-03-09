Haberler

SPK açığa satış yasağının devamına karar verdi

Güncelleme:
Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ'de açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilmesine ilişkin tedbirlerin 13 Mart seans sonuna kadar süreceğini duyurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 13 Mart seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.

SPK, konuya ilişkin duyuru yayımladı.

Buna göre, Kurul, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 13 Mart seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
