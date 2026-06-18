SPK, 2 şirketin sermaye artırımını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 sermaye artırımına ve 9 borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme AŞ'nin 206 milyon 500 bin liralık, BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 150 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı.

Ulusal Faktoring AŞ'nin 300 milyon liralık, İstanbul Faktoring AŞ'nin 300 milyon liralık, Quick Finansman AŞ'nin 270 milyon liralık, Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm AŞ'nin 1 milyar liralık, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin 15 milyar liralık, Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin 450 milyon liralık, Midas Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 450 milyon liralık, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 5 milyar 450 milyon liralık ve Deniz Finansal Kiralama AŞ'nin 50 milyon avroluk borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

SPK, Pasha Yatırım Bankası AŞ Vaden Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu'nun 10 milyar liralık, DK Yıldız Varlık Kiralama AŞ'nin 250 milyon liralık ve DK Varlık Kiralama AŞ'nin 9 milyar 500 milyon liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu onayladı.

Yeni faaliyet izinleri ve suç duyuruları

Kurul, Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ'nin Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Katılım Karma Emeklilik Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve fon paylarının Kurul kaydına alınması talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Ayrıca, "BtcTurk Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası Şemsiye Fonu", "HSBC Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonu" ve "Meksa Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası Şemsiye Fonu"nun kurulmasına izin verildi.

SPK, farklı şirketlerde yapılan incelemeler sonucunda 2 şahsa toplamda 20 milyon 46 bin 138 lira, 6 tüzel kişiye ise toplamda 39 milyon 559 bin lira para cezası uygulandı.

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Şirket) hesap ve işlemlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında incelenmesi sonucunda 6 kişiye farklı nedenlerden dolayı suç duyurusunda bulunuldu. Aynı mevzuat çerçevesinde 5 internet sitesinin içerik sağlayıcıları, 4 şirketin yetkilileri ve 2 kişinin adına kayıtlı 2 telefon numarası hakkında farklı eylemler nedeniyle suç duyurusunda bulunma kararı alındı.