SPK Başkanı Gönül: Şeffaflık, Piyasaların Can Damarıdır

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Şeffaflık, piyasaların can damarıdır. Bilginin zamanında, doğru, eksiksiz ve herkesle eşit şekilde paylaşılması, piyasa bütünlüğünün olmazsa olmazıdır." ifadesini kullandı.

SPK'den yapılan açıklamaya göre, Kurul himayesinde düzenlenen "TÜYİD (Yatırımcı İlişkileri Derneği) Yatırımcı İlişkileri Çalıştayı" sektör temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Açıklamada çalıştayın açılışındaki konuşmasına yer verilen SPK Başkanı Gönül, sermaye piyasalarının geleceği için son derece önemli gördüğünü belirttiği çalıştayda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

SPK olarak temel misyonlarının şeffaf, adil, istikrarlı ve verimli işleyen bir piyasa düzenini tesis etmek olduğunu vurgulayan Gönül, "Bu yolculukta en değerli ortaklarımız, bu salondaki sizlersiniz. Yatırımcılarla kurduğunuz güven köprüleri, piyasamızın itibarını ve derinliğini doğrudan etkilemektedir." diye konuştu.

Gönül, kurumsal yönetişimin, şirketlerin sürdürülebilir büyümesinin köşe taşlarından birisi olduğunu, bu doğrultuda, Kurumsal Yönetişim Tebliğinde önemli güncellemeler yaptıklarını belirtti.

Gönül, "Şeffaflık, piyasaların can damarıdır. Bilginin zamanında, doğru, eksiksiz ve herkesle eşit şekilde paylaşılması, piyasa bütünlüğünün olmazsa olmazıdır. Yatırımcının korunmasına çok önem veriyoruz. Bireysel yatırımcı sayısının artışıyla birlikte, bu alandaki sorumluluğumuz daha da arttı. Yatırımcıların haklarını koruyan, onları doğru şekilde bilgilendiren ve yatırım kararlarını daha rasyonel almalarını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformunun (KAP) dünyada örnek gösterildiğine dikkati çeken Gönül, KAP'ta bilgi açıklamalarının sadece zorunlu olduğu için yapılmamasını ve yatırımcıyı şaşırtan sürpriz açıklamalardan kaçınılmasını tavsiye etti.

Gönül, piyasayı öngörülebilir kılmanın, güven inşa etmenin en temel yolu olduğunu kaydederek, "Şirketleriniz, yatırımcılarınıza yönelik anlaşılır, şeffaf ve eğitici içerikler üretmeli, onları ürünleriniz ve riskler konusunda bilinçlendirmelidir. Borsadaki tüm şirketlerin yatırımcı ilişkilerine son derece önem vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.