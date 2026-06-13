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SPK, açığa satış yasağını 26 Haziran'a kadar uzattı

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili işlemlerde öz kaynak oranı esnetilmesine yönelik tedbirlerin 26 Haziran seans sonuna kadar sürdürülmesine karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 26 Haziran seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.

SPK, konuya ilişkin detayların yer aldığı duyuru yayımladı.

Buna göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin 26 Haziran'a kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş
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