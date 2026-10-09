Haberler

SpaceX'in spektrum anlaşması sonrası ABD'li mobil operatör hisseleri düştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SpaceX, ABD genelinde kullanılabilecek düşük bant spektrumu lisans portföyünü satın almak için anlaşmaya vardı. Açıklamada FCC onayı sonrası Starlink'in ABD'de büyük mobil operatöre dönüşmesinin önünün açılacağı belirtildi; AT&T, T-Mobile ve Verizon hisseleri piyasa sonrası düştü.

SpaceX, ABD genelinde kullanılabilecek düşük bant spektrumu lisansı portföyünü satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, anlaşmanın Starlink'in ABD'de büyük bir mobil operatöre dönüşmesinin önünü açacağı belirtildi.

Açıklamada, ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC) onayının alınmasının ardından SpaceX'in uydu üzerinden cep telefonlarına bağlantı hizmetini, cihazların her yerde bağlantı kurmasını sağlayacak gelişmiş bir karasal ağ ile birleştireceği kaydedildi.

SpaceX Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk da ABD merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Bu, SpaceX'in ABD'de kesintisiz telefon kapsaması sağlayabilmesi için gereken spektrumun son kritik parçası." ifadesini kullandı.

SpaceX'in açıklamasının ardından piyasa sonrası işlemlerde ABD'nin büyük mobil iletişim operatörlerinden AT&T, T-Mobile ve Verizon'un hisselerinde düşüş görüldü.

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Kadıköy'de silah sesleri! 6 el ateş açan şahsı polis ikna etti

Kadıköy'de silah sesleri yükseldi! Polis son anda ikna etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da arkadaş dehşeti! Tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü

Kan donduran olay! Arkadaşını gözünü kırpmadan vurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıyor! 4 saatlik yol 1,5 saate düşecek
Real Madrid'de iki yıldız birbirine girdi! Mourinho çılgına döndü

Antrenman savaş alanına döndü! Yumruk yumruğa girdiler
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı

Koyun otlatırken tesadüfen buldu! Hayatı artık eskisi gibi değil
Ticaret Bakanı Bolat'tan iki gazeteciye suç duyurusu

Fon iddiaları yargıya taşındı: Bolat'tan iki gazeteciye suç duyurusu

Sultangazi'de çöp konteynerine dökülen tiner nedeniyle yangın çıktı

Çöp konteynerleri yandı, alevler tüm kaldırımı sardı
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti

Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti