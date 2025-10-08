Haberler

Soruşturma turizm sektörüne sıçradı! "Otelciler Kralı" gözaltına alındı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali suç ve kripto para soruşturmaları kapsamında Antalya Serik'te çok sayıda oteli bulunan ve "Otelciler Kralı" olarak tanınan H.D. dahil turizm sektörünün tanınmış isimleri gözaltına alındı.

Antalya'da turizm sektörünün tanınmış isimleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali suç ve kripto para soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

İFADE İÇİN İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜLER

Serik'te çok sayıda otelin sahibi olan ve "Otelciler Kralı" olarak tanınan H.D. ile Kemer'de lüks tesisleri bulunan holdingin yönetim kurulu başkanı İ.L., İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte otellerde görevli 4 yöneticinin de ifadeleri alınmak üzere İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi.

KARA PARA DOSYASINDA YENİ GÖZALTILAR

Ayrı yürütülen kara para aklama soruşturmasında ise uluslararası tur operatörü N.K. ile kız kardeşi E.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul'a götürülerek mali şube ekiplerince sorgulandığı, soruşturmanın genişletilerek sürdüğü belirtildi.

ANTALYA'DA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Turizm yatırımları ve sağladıkları istihdamla sektörde öne çıkan isimlerin peş peşe gözaltına alınması, Antalya turizm çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Ekonomi
Şarkıcı Hadise de 'uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı İrem Derici gözaltına alındı

Yorumlar (12)

Hasan Turk:

Adamın adını yazıcak cesaretıniz yokmu.

81
2

Heisenberg:

siz önce dilan polatı atın içeri ondan sınra diğer kara para aklayanları alın

41
2

aykut333:

para lazım hükümete

30
8

Ersin Ekin:

neden zoruna gitti kötü bi şeymi yapmış hükümet

12
10
girilmez:

ne kadar aptalca yorum

0
0
Halit Matlı:

evet tmsf de bu hafta rize lilerin gözünü diktiği yer belli oldu ??

23
3

Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
