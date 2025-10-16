Sonbaharla Birlikte Ayakkabı Tamircilerine Talep Arttı

Sonbaharın gelmesiyle birlikte soğuyan hava ve artan yağışlar, ayakkabı tamircilerinin işlerini hareketlendirdi. Kışlık ayakkabılarını giyen vatandaşlar tamirci dükkanlarının yolunu tutarken, ustalar iş yoğunluğundan memnun ama çırak bulamamaktan dertli.

Havaların soğuması ve yağışların artmasıyla birlikte spor ayakkabılar rafa kalktı, kışlık bot ve ayakkabılara yönelim arttı. Vatandaşlar kışa girmeden ayakkabılarını tamir ettirmeye başlarken, ayakkabı tamircilerinin işleri de yoğunlaştı.

"Kışın tamir işleri daha çok olur"

Yaklaşık 50 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ahmet Özsüleyman, sonbaharla birlikte işlerinin açıldığını söyledi. Özsüleyman, "Ayakkabı tamir işlerimiz şu anda çok iyi. Havaların soğuk olması ve yağışlardan dolayı tamire talep var. Kışın, yağmurlu ve karlı havalarda işlerimiz daha çok oluyor. Şu anda bot ve kışlık ayakkabılar geliyor. En çok alt değişme, kavlama ve dikiş işlemleri yapıyoruz. Ayakkabılar su çekmesin diye tamirat yoğunluğu artıyor. Fabrikasyon ayakkabılarda su geçirme sorunu fazla. Eski işçilik kalmadı" dedi.

Tamir fiyatları hakkında da bilgi veren Özsüleyman, "Taban alt dikişi 150 TL, komple taban değişimi 600 TL, ufak tefek işlemler ise 50-150 TL arasında değişiyor. Sıfır botlar 5 bin TL'den başlıyor, bu yüzden tamir çok daha ekonomik" diye konuştu.

"Zanaat öcü gibi görülüyor"

Meslekte çırak yetişmemesinden yakınan Özsüleyman, "İnsanlar çocuklarını sanata yönlendirmiyor. Zanaatı öcü gibi gören veliler, çocuk okusun ama boş gezsin istiyor. Halbuki zanaatkar aç kalmaz. 50 yıllık ustayım, işimi seviyorum. Son çırak çalıştırdığımın üzerinden 10 yıl geçti. Bir çırak bu meslekte 3 yılda usta olur ama önce işi öğrenmeyi hedeflemeli. Para sonra gelir" ifadelerini kullandı.

Yağışların artmasıyla birlikte Samsun'daki ayakkabı tamircilerinin tezgahlarında da hareketlilik gözleniyor. - SAMSUN