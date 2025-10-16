Haberler

Sonbaharla Birlikte Ayakkabı Tamircilerine Talep Arttı

Sonbaharla Birlikte Ayakkabı Tamircilerine Talep Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Soğuyan hava ve artan yağışlar, kışlık ayakkabıların tamirine olan talebi artırdı. Ayakkabı tamircileri iş yoğunluğundan memnun ancak çırak bulamamaktan şikayetçi.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte soğuyan hava ve artan yağışlar, ayakkabı tamircilerinin işlerini hareketlendirdi. Kışlık ayakkabılarını giyen vatandaşlar tamirci dükkanlarının yolunu tutarken, ustalar iş yoğunluğundan memnun ama çırak bulamamaktan dertli.

Havaların soğuması ve yağışların artmasıyla birlikte spor ayakkabılar rafa kalktı, kışlık bot ve ayakkabılara yönelim arttı. Vatandaşlar kışa girmeden ayakkabılarını tamir ettirmeye başlarken, ayakkabı tamircilerinin işleri de yoğunlaştı.

"Kışın tamir işleri daha çok olur"

Yaklaşık 50 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ahmet Özsüleyman, sonbaharla birlikte işlerinin açıldığını söyledi. Özsüleyman, "Ayakkabı tamir işlerimiz şu anda çok iyi. Havaların soğuk olması ve yağışlardan dolayı tamire talep var. Kışın, yağmurlu ve karlı havalarda işlerimiz daha çok oluyor. Şu anda bot ve kışlık ayakkabılar geliyor. En çok alt değişme, kavlama ve dikiş işlemleri yapıyoruz. Ayakkabılar su çekmesin diye tamirat yoğunluğu artıyor. Fabrikasyon ayakkabılarda su geçirme sorunu fazla. Eski işçilik kalmadı" dedi.

Tamir fiyatları hakkında da bilgi veren Özsüleyman, "Taban alt dikişi 150 TL, komple taban değişimi 600 TL, ufak tefek işlemler ise 50-150 TL arasında değişiyor. Sıfır botlar 5 bin TL'den başlıyor, bu yüzden tamir çok daha ekonomik" diye konuştu.

"Zanaat öcü gibi görülüyor"

Meslekte çırak yetişmemesinden yakınan Özsüleyman, "İnsanlar çocuklarını sanata yönlendirmiyor. Zanaatı öcü gibi gören veliler, çocuk okusun ama boş gezsin istiyor. Halbuki zanaatkar aç kalmaz. 50 yıllık ustayım, işimi seviyorum. Son çırak çalıştırdığımın üzerinden 10 yıl geçti. Bir çırak bu meslekte 3 yılda usta olur ama önce işi öğrenmeyi hedeflemeli. Para sonra gelir" ifadelerini kullandı.

Yağışların artmasıyla birlikte Samsun'daki ayakkabı tamircilerinin tezgahlarında da hareketlilik gözleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Türkiye'nin havası en kirli 3 kenti belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye'nin havası en kirli 3 şehri! Birinciyi tahmin etmek çok zor
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı

Kamyon uçuruma yuvarlandı: Çoğunluğu çocuk 15 kişi öldü
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Canlı yayında açıkladı: Fatih Ürek entübe edildi

Canlı yayında açıklandı! Fatih Ürek İçin hastaneden kritik karar
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.