Sonbahar ve Kış Mevsiminde Medikal Estetik Uygulamaları Daha Güvenli

Lokman Hekim Sağlık Grubu Demet Tıp Merkezi Medikal Estetik Bölümü'nden Dr. Ayşe Naz Kara, medikal estetik uygulamalarında sonbahar ve kış mevsiminin tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Gruptan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ayşe Naz Kara, kimyasal "peeling", lazer uygulamaları, leke tedavileri veya "dermapen" gibi işlemlerden sonra cildin güneş ışınlarına karşı daha hassas hale geldiğini vurguladı.

Yaz aylarında güneşten korunmanın zorluğuna dikkati çeken Kara, "Sonbahar ve kış aylarında UV ışınları daha zayıftır, günler daha kısa olduğu için güneş maruziyeti azalır, bu da hastaların korunma önerilerine uymasını kolaylaştırır. Böylece yan etki riski düşer ve tedavi sonuçları çok daha başarılı olur." ifadelerini kullandı.

Kara, "peeling" veya lazer sonrası görülen kızarıklık ve hassasiyetin sıcak havalarda daha uzun sürdüğünü aktararak, serin havanın ise cildin toparlanmasını kolaylaştırdığını belirtti.

Yazın deniz, klor ve yoğun güneşin cildi yıprattığını ifade eden Kara, kış döneminin onarım ve yenilenme için en uygun zaman olduğuna işaret etti.

Kara, bu dönemde yapılan nem enjeksiyonları, mezoterapi ve "PRP" uygulamalarının cildin toparlanma kapasitesini artırdığını, yaz aylarında ise cildi güneşe duyarlı hale getirmeyen nem desteği, vitamin ve antioksidan içerikli enjeksiyonların daha güvenli olduğunu belirtti.

Sonbahar ve kış mevsiminin cilt için adeta bir yenilenme dönemi olduğu değerlendirmesi yapan Kara, bu aylarda yapılan işlemlerin hem daha güvenli gerçekleştiğini hem de daha uzun süre kalıcı sonuçlar sağladığını kaydetti.