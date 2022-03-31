Son Dakika: Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi - Haberler

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Son Dakika: Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Son dakika: Kripto para borsası Thodex ile yüz binlerce kişiyi dolandırıp topladığı paralarla yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer için iddianame hazırlandı. Firari Özer'in 3 suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi. Özer, "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık"la suçlanıyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex'e yönelik dolandırıcılık soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede vurgunun detayları gün yüzüne çıktı.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında binlerce Thodex müşterisinin sistemin açılmaması üzerine şikayetçi olmasıyla soruşturma başlatılmıştı. Bu zamana kadar şirketin para trafiği, sistemin işleyişi ve vurguna giden süreç araştırıldı. İlgili kurumlardan istenilen raporlar savcılığa ulaştı.

21 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt kurucusu ve yöneticisi olmakla suçlanan Faruk Fatih Özer için 3 farklı suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapis talep edildi. Özer, "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık"la suçlanıyor.

Titizlikle yürütülen soruşturmada deliller ışığında bir örgüt şeması da çıkarıldı. Elebaşı koltuğunda Faruk Fatih Özer'in olduğuna dikkat çekildi. Özer'le birlikte 7 şüpheli örgüt yöneticisi, 13 şüpheli ise örgüt üyesi olmakla suçlandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Thodex'in veri tabanını mercek altına aldı. Sistem üzerinden yapılan her işlem incelendi, rapora göre vurgunun miktarı 356 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Mağdurların parasının büyük kısmının kripto paraya dönüştürülerek yurt dışındaki borsalara aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, yakınları üzerine bir altın şirketi kurduğu da belirlendi. Hiç bir faaliyeti olmayan bu şirket aracılığıyla da fiziki altın alındı. 2 bin 27 kişi müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamenin kabul edilmesiyle yargılama süreci başlayacak.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Faruk Fatih Özer, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Hikmet Sezer:

adamı ölümsüzleştirdiniz

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Çınar Saraç:

İstersen 1 milyar hapis günü ver içerde 4 sene yatırmazsın

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