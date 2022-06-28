ZONGULDAK - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu (1) - Haberler

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ZONGULDAK - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu (1)

AA - Cebrail Karabulut - Ekonomi
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Zonguldak'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Zonguldak'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Bakan Kirişci, Saltukova ve Bakacakkadı beldelerinde selden etkilenen esnafı ve üreticileri ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. (1)

AA / Cebrail Karabulut - Ekonomi

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