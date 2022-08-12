Son Dakika: Tarım Kredi marketlerindeki indirim 15 Ağustos Pazartesi başlıyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi marketlerinde satılan ürünlerde indirim yapılması talimatını verdi. Dün de marketlerdeki büyükbaş hayvan etlerinin yüzde 30-35 arasında indirimle satılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin ardından Tarım Kredi'den konuyla ilgili açıklama geldi. Kooperatif, 15 Ağustos Pazartesi'nden itibaren marketlerinde 30 üründe indirim uygulanacağını açıkladı.

Tarım ve Kredi Kooperatifleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla marketlerde fiyat indirimine gitti. Marketlerdeki indirimler, 15 Ağustos Pazartesi'nden itibaren başlayacak. Tarım Kredi, ilk etapta 30 ürünün indirime gireceğini, bu indirimlerin devamının geleceğini açıkladı.

TALİMATI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin dünkü Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kâr amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatı vermişti. Erdoğan, dün de Ankara'da DSİ'nin açılışında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"KIRMIZI ETTE YÜZDE 30-35 ARASI İNDİRİM UYGULANACAK"

Erdoğan, kırmızı ette de indirim uygulanacağını ifade ederek, şunları söyledi: "Biz laf değil iş üretiriz. Tarımdan istihdama, Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar Tarım Kredi Kooperatifleri talimatı aldı. Bundan böyle koyun kuzu etinden yüzde 25 indirim bunu başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanıyla konuştum, Bakanımda konuştu, Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30, 35 indirimle onların da satışına başlayacağız."