Son dakika: Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 200 milyon liralık büyük ikramiye sahiplerini buldu! İşte şanslı rakamlar

Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde heyecan sona erdi. 200 milyon liralık büyük ikramiye "6530303" numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiye Giresun Merkez, İstanbul Şişli, Bursa Osmangazi ve online olarak alınan 4 çeyrek bilete çıktı. Talihliler 50'şer milyon liralık ikramiyenin sahibi olacak. Amorti rakamları ise "0", "6" oldu.

Milli Piyango'nun 12.30'da başlayan çekilişleri tamamlandı. Kanal D ekranlarında canlı olarak yayınlanan büyük ikramiye ve amorti çekilişlerinin ardından heyecan sona erdi.

AMORTİ RAKAMLARI

İlk olarak amorti rakamları çekildi. Buna göre amorti isabet eden numaralar "0" ve "6" oldu. Biletinin son rakamları "0" ve "6" olanlar verdikleri parayı geri alacak.

BÜYÜK İKRAMİYE

Amortinin ardından 200 milyon liralık büyük ikramiye için çekiliş yapıldı. İlk "1966307" rakamları çıkarken, bu numaralı biletin satılmaması nedeniyle "dağıtım garantili" olan çekiliş yeniden gerçekleştirildi. İkinci kez yapılan çekilişte büyük ikramiye "6530303" numaralı bilete isabet etti.

TALİHLİLER NEREDE YAŞIYOR?

200 milyon liralık büyük ikramiye 4 çeyrek bilete çıktı. İkramiye Giresun Merkez, İstanbul Şişli, Bursa Osmangazi ve online olarak alınan bilete isabet etti. 4 talihli 200 milyon liralık ikramiyeyi bölüşecek. Kişi başı 50'şer milyon lira verilecek.

DİĞER İKRAMİYELER

Milli Piyango'da 20 milyon TL, 2 milyon TL, 1 milyon TL ve 500 bin TL'lik çekilişler de gerçekleştirildi. İşte sırasıyla kazandıran numaralar;

20 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

5424303, 5839489

2 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0256035, 0341678, 0357483, 0528624, 1404769, 2271176, 3266702, 3439448, 5323047, 8223019

1 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

1039531, 1144595, 1225572, 1970525, 2008962, 2308330, 2351908, 2469708, 2787105, 3492628,3697011, 5093765, 5385056, 5977975, 5986604, 6365391, 6650782, 7815352, 8287797, 8574583

500 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0125832, 0284345, 0934037, 1176234, 1570328, 1921644, 2069299, 2169369, 4219987, 4238110,4480875, 5152250, 5405757, 5576690, 5600539, 5752451, 5850966, 5945516, 6363086, 6406679,6666460, 6977549, 7247036, 7692503, 7730621, 7844859, 8661989, 8828675, 9071714, 9624096