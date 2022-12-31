Son dakika: Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 200 milyon liralık büyük ikramiye sahiplerini buldu! İşte şanslı rakamlar
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Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde heyecan sona erdi. 200 milyon liralık büyük ikramiye "6530303" numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiye Giresun Merkez, İstanbul Şişli, Bursa Osmangazi ve online olarak alınan 4 çeyrek bilete çıktı. Talihliler 50'şer milyon liralık ikramiyenin sahibi olacak. Amorti rakamları ise "0", "6" oldu.
Milli Piyango'nun 12.30'da başlayan çekilişleri tamamlandı. Kanal D ekranlarında canlı olarak yayınlanan büyük ikramiye ve amorti çekilişlerinin ardından heyecan sona erdi.
İlk olarak amorti rakamları çekildi. Buna göre amorti isabet eden numaralar "0" ve "6" oldu. Biletinin son rakamları "0" ve "6" olanlar verdikleri parayı geri alacak.
Amortinin ardından 200 milyon liralık büyük ikramiye için çekiliş yapıldı. İlk "1966307" rakamları çıkarken, bu numaralı biletin satılmaması nedeniyle "dağıtım garantili" olan çekiliş yeniden gerçekleştirildi. İkinci kez yapılan çekilişte büyük ikramiye "6530303" numaralı bilete isabet etti.
200 milyon liralık büyük ikramiye 4 çeyrek bilete çıktı. İkramiye Giresun Merkez, İstanbul Şişli, Bursa Osmangazi ve online olarak alınan bilete isabet etti. 4 talihli 200 milyon liralık ikramiyeyi bölüşecek. Kişi başı 50'şer milyon lira verilecek.
Milli Piyango'da 20 milyon TL, 2 milyon TL, 1 milyon TL ve 500 bin TL'lik çekilişler de gerçekleştirildi. İşte sırasıyla kazandıran numaralar;
5424303, 5839489
0256035, 0341678, 0357483, 0528624, 1404769, 2271176, 3266702, 3439448, 5323047, 8223019
1039531, 1144595, 1225572, 1970525, 2008962, 2308330, 2351908, 2469708, 2787105, 3492628,3697011, 5093765, 5385056, 5977975, 5986604, 6365391, 6650782, 7815352, 8287797, 8574583
0125832, 0284345, 0934037, 1176234, 1570328, 1921644, 2069299, 2169369, 4219987, 4238110,4480875, 5152250, 5405757, 5576690, 5600539, 5752451, 5850966, 5945516, 6363086, 6406679,6666460, 6977549, 7247036, 7692503, 7730621, 7844859, 8661989, 8828675, 9071714, 9624096