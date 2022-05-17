Son Dakika: Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenleri 19 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek - Haberler

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Son Dakika: Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenleri 19 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Son Dakika: Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenleri 19 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlara müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi. Bakanlık 3 büyükşehirde bulunan tren hatlarının 19 Mayıs'ta ücretsiz olarak çalışacağını açıkladı.

"23.59'A KADAR ÜCRETSİZ OLACAK"

Bakanlığın resmi hesabından yapılan açıklamada " Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenleri 19 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Marmaray, İZBAN, Ekonomi, Haberler

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