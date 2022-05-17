Son Dakika: Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenleri 19 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek - Haberler

Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlara müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi. Bakanlık 3 büyükşehirde bulunan tren hatlarının 19 Mayıs'ta ücretsiz olarak çalışacağını açıkladı.

"23.59'A KADAR ÜCRETSİZ OLACAK"

Bakanlığın resmi hesabından yapılan açıklamada " Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı.

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