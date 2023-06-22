Son Dakika! Konutlarda yüzde 25 kira artış sınırı, 1 yıl uzatıldı

Son dakika! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira artış oranını yüzde 25'le sınırlandıran ve süresi 1 Temmuz 2023'te dolacak düzenlemenin uzatıldığını açıkladı. Tunç, "2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak." dedi.

Kira artışlarında 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında en fazla yüzde 25 artış yapılabilmesini içeren düzenleme uzatıldı. Kiracılara haberi duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak." ifadelerini kullandı.

"NOTERLERİMİZ GAYRİMENKUL SATIŞI YAPABİLECEK"

Bakan Tunç bunun yanında noterlerle ilgili düzenlemeyle ilgili de şunları söyledi: "4 Temmuz'dan itibaren uygulamaya geçecek önemli bir düzenleme. Noterlerimizde gayrimenkul satışı yapılabilecek. Bu tabi önemli, artık nöbetçi noter uygulamasıyla hafta sonu da açık oluyorlar. Taşınmaz satışı şimdi noterlerde de imkanlar getirildiği için hafta sonlarında da taşınmaz satışı gerçekleşmiş olacak"

MKYK SONRASI SİNYALİ VERMİŞTİ

Önceki gün AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, kira artışında sınırlama düzenlemesiyle ilgili çalışma olup olmayacağı yönündeki soru üzerine "Çalışıyoruz, yetişir." demişti. Bakan Tunç, ayrıca konunun bakanlığın değil TBMM'nin yetkisinde olduğunu kaydetmişti.