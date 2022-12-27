Son Dakika: İstanbul'da taksi açılış ücreti 12,65 lira oldu! Yeni tarifede indi-bindi bile cep yakıyor
Ekonomi Haberleri
Son dakika! İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına zam geldi. Sarı taksi açılış ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL'ye yükselirken, kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıktı. Mesafe ücreti de km başına 6,30 TL'den 8,51 TL'ye yükseldi.
İstanbul'da Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan zam çalışmaları, asgari ücretin açıklanmasının ardından resmiyet kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 500 TL olduğunu duyurmasının ardından toplu ulaşım araçlarına da zam geldi.
UKOME toplantısında yapılan görüşmelerde toplu ulaşım ücret tarifelerine yüzde 29,6 oranında, servis ücretlerine ise ortalama yüzde 19,95 oranında zam yapıldı.
Yeni zamla birlikte sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL'ye, mesafe ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL'ye, zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL'ye, kısa mesafe ücreti de 28 TL'den 40 TL'ye yükseldi.
Diğer yandan yeni zamlar, öğrenci servisleri dışında 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak. Vatandaşlar yılbaşına kadar eski tarifelerden toplu ulaşım kullanmaya devam edecek.
İşte ulaşımda yeni fiyatları: