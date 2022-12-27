Son Dakika: İstanbul'da taksi açılış ücreti 12,65 lira oldu! Yeni tarifede indi-bindi bile cep yakıyor

İstanbul'da Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan zam çalışmaları, asgari ücretin açıklanmasının ardından resmiyet kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 500 TL olduğunu duyurmasının ardından toplu ulaşım araçlarına da zam geldi.

TOPLU ULAŞIM ÜCRET TARİFELERİNE YÜZDE 29,6 ZAM

UKOME toplantısında yapılan görüşmelerde toplu ulaşım ücret tarifelerine yüzde 29,6 oranında, servis ücretlerine ise ortalama yüzde 19,95 oranında zam yapıldı.

AÇILIŞ 12,65, İNDİ-BİNDİ 40 TL OLDU

Yeni zamla birlikte sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL'ye, mesafe ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL'ye, zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL'ye, kısa mesafe ücreti de 28 TL'den 40 TL'ye yükseldi.

ZAMLAR 1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Diğer yandan yeni zamlar, öğrenci servisleri dışında 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak. Vatandaşlar yılbaşına kadar eski tarifelerden toplu ulaşım kullanmaya devam edecek.

İşte ulaşımda yeni fiyatları: