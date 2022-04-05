Son Dakika: İstanbul'da suya zam! Konutta kullanılan suyun birim fiyatında yüzde 29'luk artışa gidildi - Haberler

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Son Dakika: İstanbul'da suya zam! Konutta kullanılan suyun birim fiyatında yüzde 29'luk artışa gidildi

Haberler.com - Servet Uzun - Ekonomi
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Son dakika: İstanbul'da İSKİ'nin zam talebi kabul edildi. Yeni zamla birlikte konutta kullanılan suyun birim fiyatı yüzde 29 artarak 5,56 liradan 8,33 liraya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre konutta suyun birim fiyatı yüzde 29'luk artışla 5.56 liradan 8.33 liraya yükseltildi.

Ayrıntılar geliyor...

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi

İstanbul, Zam, su, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (5)

Hanifi Çaçan:

ODA ZAMMİ TEKIRDAĞ DA 12 TL VERGI HER ŞEY DAHIL 8 TON 140 TL FATURA

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meko:

yıkanmak bile lüks oldu

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Mustafa TekkaleMMM:

Elektriğe ve gaza gelen zama göre devede kulak

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