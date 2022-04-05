Son Dakika: İstanbul'da suya zam! Konutta kullanılan suyun birim fiyatında yüzde 29'luk artışa gidildi
Haberler.com - Servet Uzun - Ekonomi
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Son dakika: İstanbul'da İSKİ'nin zam talebi kabul edildi. Yeni zamla birlikte konutta kullanılan suyun birim fiyatı yüzde 29 artarak 5,56 liradan 8,33 liraya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.
Buna göre konutta suyun birim fiyatı yüzde 29'luk artışla 5.56 liradan 8.33 liraya yükseltildi.
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