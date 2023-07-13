Son Dakika: Harçlara yapılan yüzde 50'lik artışla 6 aylık pasaport 1034 lira, 3 yıllık pasaport 3507 liraya yükseldi

Son dakika: Resmi Gazete'de yer alan karara göre harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla; 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş, 1 yıla kadar bin 512 lira 45 kuruş, 2 yıla kadar 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıla kadar ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu.

Geçtiğimiz günlerde Katma Değer Vergisi'ne (KDV) yapılan artışla birçok ürün ve hizmetin fiyatı yükseldi. Bunların içinde pasaport harçları da yer aldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Pasaport harçlarına yapılan yüzde 50 oranındaki artış Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda harçların yeni tarifeleri yer aldı.

6 AYA KADAR PASAPORTLAR İÇİN BİN 34 LİRA OLDU

6 aya kadar pasaport için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş oldu. 1 yıla kadar pasaport harcı bin 512 lira 45 kuruş, 2 yıllık pasaport harcı 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıllık pasaport harcı ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu.