Son dakika haberi! BDDK Başkanı Akben: "(Cuma günkü karar) Kredi sisteminin etkin şekilde çalışması ve kredilerin amacına uygun bir şekilde kullanılması için alınmış...
AA - Murat Birinci - Ekonomi
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Bir son dakika haberine göre BDDK Başkanı Akben: "(Cuma günkü karar) Kredi sisteminin etkin şekilde çalışması ve kredilerin amacına uygun bir şekilde kullanılması için alınmış bir makroihtiyati tedbirdir.
BDDK Başkanı Akben: "(Cuma günkü karar) Kredi sisteminin etkin şekilde çalışması ve kredilerin amacına uygun bir şekilde kullanılması için alınmış bir makroihtiyati tedbirdir."
AA / Murat Birinci - Ekonomi