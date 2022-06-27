Son dakika haberi! BDDK Başkanı Akben: "(Cuma günkü karar) Kredi sisteminin etkin şekilde çalışması ve kredilerin amacına uygun bir şekilde kullanılması için alınmış... Bir son dakika haberine göre BDDK Başkanı Akben: "(Cuma günkü karar) Kredi sisteminin etkin şekilde çalışması ve kredilerin amacına uygun bir şekilde kullanılması için alınmış bir makroihtiyati tedbirdir. BDDK Başkanı Akben: "(Cuma günkü karar) Kredi sisteminin etkin şekilde çalışması ve kredilerin amacına uygun bir şekilde kullanılması için alınmış bir makroihtiyati tedbirdir." AA / Murat Birinci - Ekonomi Ekonomi Haberler Son Dakika

Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi! BDDK Başkanı Akben: '(Cuma günkü karar) Kredi sisteminin etkin şekilde çalışması ve kredilerin amacına uygun bir şekilde kullanılması için alınmış... - Haberler

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