Son dakika haberi! BDDK Başkanı Akben: "(Cuma günkü karar) Kredi sisteminin etkin şekilde çalışması ve kredilerin amacına uygun bir şekilde kullanılması için alınmış... - Haberler

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Son dakika haberi! BDDK Başkanı Akben: "(Cuma günkü karar) Kredi sisteminin etkin şekilde çalışması ve kredilerin amacına uygun bir şekilde kullanılması için alınmış...

AA - Murat Birinci - Ekonomi
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Son dakika haberi! BDDK Başkanı Akben: '(Cuma günkü karar) Kredi sisteminin etkin şekilde çalışması ve kredilerin amacına uygun bir şekilde kullanılması için alınmış...

Bir son dakika haberine göre BDDK Başkanı Akben: "(Cuma günkü karar) Kredi sisteminin etkin şekilde çalışması ve kredilerin amacına uygun bir şekilde kullanılması için alınmış bir makroihtiyati tedbirdir.

BDDK Başkanı Akben: "(Cuma günkü karar) Kredi sisteminin etkin şekilde çalışması ve kredilerin amacına uygun bir şekilde kullanılması için alınmış bir makroihtiyati tedbirdir."

AA / Murat Birinci - Ekonomi

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