Son dakika haberi | Bakan Dönmez, Paris'te Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı - Haberler

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Son dakika haberi | Bakan Dönmez, Paris'te Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı

AA - Yusuf Özcan - Ekonomi
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Son dakika haberi | Bakan Dönmez, Paris'te Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Dönmez, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının Paris'teki genel merkezinde düzenlenen toplantıya iştirak etti.

Yarın sona erecek toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın petrol tedariki üzerindeki etkileri tartışılacak ve IEA üyesi ülkelerin enerji piyasalarında istikrarı sağlamada nasıl bir rol oynayacağı değerlendirilecek.

AA / Yusuf Özcan - Ekonomi

Fatih Dönmez, Fransa, Enerji, Paris, Ekonomi, Haberler

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