Son dakika haberi | Bakan Dönmez, Paris'te Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı
AA - Yusuf Özcan - Ekonomi
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Bakanlar Toplantısı'na katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Bakanlar Toplantısı'na katıldı.
Dönmez, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının Paris'teki genel merkezinde düzenlenen toplantıya iştirak etti.
Yarın sona erecek toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın petrol tedariki üzerindeki etkileri tartışılacak ve IEA üyesi ülkelerin enerji piyasalarında istikrarı sağlamada nasıl bir rol oynayacağı değerlendirilecek.
Ayda kaç kg et tüketiyorsunuz? #Zam | #EtveSütKurumu— Haberler (@Haberler) March 23, 2022
AA / Yusuf Özcan - Ekonomi