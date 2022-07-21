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Son dakika haber! Pazarın ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Son dakika haber! Pazarın ateşi düştü

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'da kurulan semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatlarının genelinde düşüş yaşandı.

Bursa'da kurulan semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatlarının genelinde düşüş yaşandı.

Merkez Osmangazi ilçesinde kurulan semt pazarlarındaki tezgahlarda etiket fiyatları vatandaşların yüzünü güldürdü. Bayram tatili öncesinde talep yoğunluğu ile yükselen sebze-meyve fiyatları, bayram tatili sonrasında düşüşe geçti. Düşüş en çok meyvelerde gözüktü. Buna göre, şeftali 15 liradan 7,5 liraya, üzüm 25 liradan 15 liraya, patates 11 liradan 8 liraya, limon 30 liradan 25 liraya, erik 30 liradan 20 liraya, domates 12 liradan 7 liraya tezgahlardaki yerini alırken, yeşil sebzelerde fiyatın 1-2 lira düştüğü görüldü.

Pazarcı esnafı İbrahim Turan, "Bayram sonrası fiyatlarda ufak bir düşüş yaşandı. Yeşilliklerde fiyat 1-2 lira bandında değişiyor, fakat meyvelerde güzel düşüş yaşandı" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Haberler Son Dakika

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