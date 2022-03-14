Almanya'dan savaş hazırlığı gibi hamle! ABD'den 35 adet F-35 savaş uçağı alacak - Haberler

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Almanya'dan savaş hazırlığı gibi hamle! ABD'den 35 adet F-35 savaş uçağı alacak

AA - Cüneyt Karadağ - Ekonomi
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Almanya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle savunma sanayiine yatırımı artırmaya karar verdi. Bu kapsamda ABD ile görüşmeye başlayan Avrupa devi, 35 adet F-35 savaş uçağı almayı planlıyor.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Alman ordusu 100 milyar euroluk yeni modernizasyon programı kapsamında hava kuvvetlerini F-35 savaş uçaklarıyla donatmak istiyor. Üretici Lockheed Martin'den alınacak yeni F-35 savaş uçakları, 1980'den beri Alman Hava Kuvvetlerinde kullanılan ve ABD nükleer bombalarını taşıyabilen tek Alman jeti olan Tornado savaş uçaklarının yerini alacak. Dünyanın en modern savaş uçağı olarak sunulan F-35'lerden Almanya'nın en fazla 35 adet alması planlanıyor.

Bakımı ve onarımı için zorlukların yaşandığı Tornado jetleri elektronik hava muharebesi, düşman hava savunma pozisyonlarını bozmak, bastırmak ve saldırmak için de kullanılıyordu. Almanya Savunma Bakanlığının önceki planları arasında, nükleer silahlarla kullanım için henüz onaylanmayan ABD F-18 uçağının satın alınması da yer alıyordu. Ancak Almanya'nın F-35 kararının Fransa ile ortak gerçekleştirilen Gelecek Nesil Hava Muhabere Sistemi (FCAS) projesini sıkıntıya sokabileceği belirtiliyor.

Almanya ve Fransa tarafından yürütülen, Avrupa'nın en önemli savunma projelerinden biri olarak gösterilen FCAS'nin aynı zamanda Avrupa ülkelerinin ortak savunma geliştirme kapasitesinin önündeki en ciddi sınavlardan biri olduğu yorumları yapılıyor. Küresel mücadelede temel aktör olmayı başaramayan Avrupa'nın savunmada ABD'ye bağımlı kalması ve kilit teknolojik gelişmelerde ABD-Çin merkezli şirketlerle rekabet edememesi Avrupa kamuoyunda uzun süredir tartışılıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, Avrupa ülkelerini tedirgin ettiği gibi Almanya'nın da güvenlik politikasında önemli bir kırılmaya yol açmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ordunun (Bundeswehr) modernizasyonu ve güçlendirilmesi için 100 milyar euroluk mali kaynak ayrılacağını ve savunma harcamalarının artırılacağını duyurmuştu.

AA / Cüneyt Karadağ - Ekonomi

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Yorumlar (2)

Bilir Kişi:

Dağılacaksın Avrupa Birliği dağılacaksın. En fazla 3 yıl sonra bu birlik dağılmış olur. Yavaş yavaş sende Türkiye ye yanaşmaya başlarsın Şansölye :)

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Ahmet Han:

Türkiye ye düşmana müdahale edermiş gibi parasını verdiğimiz uçakları vermedin ya amerika sana diyecek söz yok...

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