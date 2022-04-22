Son Dakika! Emekli bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Milyonlarca emeklinin beklediği Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ise hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu.

27-29 NİSAN TARİHLERİNDE YATIRILACAK

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli bayram ikramiyesinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

ÖDEME GÜNLERİNİN DETAYLARI

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle: 4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

"İKRAMİYELERE ZAM GÜNDEMİMİZDE YOK"

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında, ikramiyelere zam yapılacağı yönündeki iddialara ilişkin konuşup, "Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1.100 lira ödenecek." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün "Emekli bayram ikramiyesi Çalışma Bakanımızın dediği gibi 1100 TL olarak yatacak" ifadelerini kullanmıştı.