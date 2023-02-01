Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: EYT'de maaşlar şubat ya da mart ayında bağlanabilir

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında, EYT düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin bir an önce yasalaşması için çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, "İlk maaşlar şubat ya da mart ayında bağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor. Kamuoyunun merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk maaşların hesaba yatacağı tarihi açıkladı.

"İLK AYLIKLARI ŞUBAT YA DA MART GİBİ BAĞLANABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti olarak bir an önce teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. İlk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu akşam Grup Başkanvekillerimden Sayın Mustafa beyle bu konuyu görüştük. Bu işi geciktirmeyelim dedik." ifadelerini kullandı.

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