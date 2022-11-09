Son Dakika! Çalışma Bakanlığı, 2023 asgari ücretini belirlemek için araştırma başlatıyor

Son dakika! Asgari ücret tartışmalarının gündemde olduğu sırada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan önemli bir adım geldi. Bakanlık, 2023 asgari ücretini belirlemek adına küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri kapsayan bir araştırma kararı aldı. Araştırmanın sonuçları, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında vatandaşlarla paylaşılacak.

Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların gözü kulağı da 2023 asgari ücretinin ne kadar olacağına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada asgari ücret tespiti için komisyon toplantısını işaret ederken, bugün yeni bir gelişme yaşandı.

KAMUOYUNUN BEKLENTİLERİ TESPİT EDİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatıyor. 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek.

KOMİSYON TOPLANTISINDA PAYLAŞILACAK

2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

2022'DE AKADEMİK KADRO ARAŞTIRMA YAPMIŞTI

Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.