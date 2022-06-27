Son dakika: BDDK Başkanı Akben: "Bu karar aynı zamanda, dövizin gerçekten ihtiyaç olan alanlarda kullanılmasına ve enflasyonun kontrol altına alınmasına da... - Haberler

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Son dakika: BDDK Başkanı Akben: "Bu karar aynı zamanda, dövizin gerçekten ihtiyaç olan alanlarda kullanılmasına ve enflasyonun kontrol altına alınmasına da...

AA - Murat Birinci - Ekonomi
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Son dakika: BDDK Başkanı Akben: 'Bu karar aynı zamanda, dövizin gerçekten ihtiyaç olan alanlarda kullanılmasına ve enflasyonun kontrol altına alınmasına da...

Son dakika haberi: BDDK Başkanı Akben: "Bu karar aynı zamanda, dövizin gerçekten ihtiyaç olan alanlarda kullanılmasına ve enflasyonun kontrol altına alınmasına da olumlu katkı sağlayacak.

BDDK Başkanı Akben: "Bu karar aynı zamanda, dövizin gerçekten ihtiyaç olan alanlarda kullanılmasına ve enflasyonun kontrol altına alınmasına da olumlu katkı sağlayacak."

AA / Murat Birinci - Ekonomi

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