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Son Dakika! Avrupa Merkez Bankası tarihinde ilk kez politika faizini 75 baz puan artırdı

Ekonomi Haberleri

Son dakika! Avrupa Merkez Bankası tarihinde ilk kez politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkardı. Banka, art arda ikinci toplantısında da faiz artırmış oldu.

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkardı.

24 YILDA İLK KEZ BU ORANDA ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Banka böylece 24 yıllık tarihinde ilk kez bu oranda bir faiz artışı gerçekleştirdi. Banka art arda ikinci toplantısında da faiz artırmış oldu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faizi yüzde 69 ihtimalle 75 baz puan artıracağı tahmin ediliyordu.

Bölgeyi etkileyen enerji krizi ve rekor seviyelerde bulunan enflasyon karşısında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bankanın tutumuna ilişkin vereceği ipuçları yatırımcıların odağında bulunuyor.

11 YIL SONRA FAİZ ARTIRMIŞTI

ECB en son temmuz ayı toplantısında 11 yılın ardından ilk kez faiz artırımına giderek, yüzde 0 düzeyinde bulunan refinansman faizini yüzde 0,50'ye, marjinal faiz oranını yüzde 0,25'ten yüzde 0,75'e ve mevduat için ödenen faiz oranını yüzde eksi 0,50'den yüzde 0'a yükseltmişti. Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta yıllık yüzde 9,1 ile tarihi zirvesini görmüştü.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Dünya Ekonomi Haberler Son Dakika

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Yorumlar (2)

hakan tiryaki:

Bütün dünya yükseltiyor biz düşürüyoruz cok enteresan !!!

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Osman Tokgonul:

Bak yaaa !!! Abi bunların nas tan haberleri yok mu (?) Bunlarda ekonomist yok mu arkadaş ? Tutmuşlar faizi arttırmışlar . Cahiller .

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