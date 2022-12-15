Son Dakika: Avrupa Merkez Bankası faizi son 14 yılın zirvesine çıkardı

Son dakika: ABD Merkez Bankası'nın 50 baz puan artışla faizi son 15 yılın zirvesine çıkarmasının ardından Avrupa Merkez Bankası da merakla beklenen kararını açıkladı. Fed gibi 50 baz puanlık artışa giden ECB, politika faizini 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.

ABD Merkez Bankası'nın ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) da yılın son faiz kararını açıkladı. Fed gibi faiz artış hızını yavaşlatan ECB, politika faizinde 50 baz puanlık artışa gitti. Banka geçen ay 75 baz puanlık artış yapmıştı.

FAİZ SON 14 YILIN ZİRVESİNDE

ECB faiz artış kararıyla birlikte ana refinansman oranını yüzde 2,5'e, marjinal borç verme imkanı yüzde 2,75'e ve mevduat faizini yüzde 2'ye yükseltti. Böylece faiz 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ECB'DEN ENFLASYONLA MÜCADELE VURGUSU

Bankadan yapılan açıklamada parasal sıkılaşmanın planlandığı gibi martta başlayacağı ve öngörülebilir hızda gerçekleşeceği belirtildi. Açıklamada yine enflasyonla mücadele vurgusu yapıldı.

SON 4 TOPLANTIDA FAİZİ 250 BAZ PUAN ARTIRDILAR

ECB, 8 Eylül'de tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artışına gitmiş, iki toplantıda art arda 75 baz puan faiz artırmıştı.. ECB, 11 yıllık aranın ardından faiz artışlarına 21 Temmuz'da 50 baz puanla başlamıştı. Böylece son 4 toplantıda toplamda 250 baz puanlık faiz artışı gelmiş oldu.

FED FAİZİ SON 15 YILIN ZİRVESİNE ÇIKARMIŞTI

ABD Merkez Bankası, dün akşam açıkladığı kararla 50 baz puanlık faiz artışına gitti. Art arda 7. kez faiz yükselten Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı. Böylece ABD'de faiz 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.