Son dakika: ABD Merkez Bankası, faizi son 16 yılın zirvesine çıkardı

Son dakika: ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 5 - 5.25 aralığına yükseltti. Bu hamleyle birlikte ABD'de faiz 2007'den bu yana en yüksek aralığa çıktı.

ABD Merkez Bankası bankacılık güven krizi ve enflasyon ikilemi gölgesinde piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 5 - 5,25 aralığına yükseltti. Piyasa beklentileri doğrultusunda hamle yapan Fed, faizi 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.

SON 14 AYDA 10 KEZ FAİZ ARTIRDI

Fed, son faiz artışıyla birlikte Mart 2022'den beri 10. kez faiz artırdı. 2022 yılının Mart ayında faiz artırımlarına başlayan Fed, son 3 toplantıda faiz artış hızını yavaşlatarak 25'er baz puanlık artışla yola devam etti.

FED SİNYALİ VERDİ

Fed, faiz artışlarının sonuna gelinmiş olabileceğinin sinyalini de verdi. Açıklamada "Komite gelen bilgilerle para politikasının etkilerini yakından takip edecek" ifadesi yer aldı. Gelecekte daha fazla faiz artışına işaret eden ifade metinden çıkarıldı. Enflasyon risklerinin son derece dikkatle izlendiği vurgulanırken "enflasyon yüksek kalmaya devam etti. Ekonomik aktivite ilk çeyrekte ılımlı büyüdü." ifadesi kullanıldı.

METİNDE BANKACILIK KRİZİ DE YER ALDI

Son dönemde yaşanan bankacılık krizine dair ise bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğu belirtilerek "Hane halkı ve işletmeler için sıkılaşan kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alımlar ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması olası" değerlendirmesi yapıldı.

ENFLASYONDA HEDEF YÜZDE 2

Açıklamada ayrıca "Kurul, enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye düşürmek için ne boyutta ek sıkılaştırmanın uygun olacağını belirlerken, para politikasındaki kümülatif sıkılaştırmayı, para politikasının ekonomik aktivite ve enflasyona etkisindeki gecikmeleri, ekonomik ve finansal gelişmeleri dikkate alacaktır" denildi.