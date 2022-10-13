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Son Dakika! ABD'de enflasyon eylül ayında yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi

Ekonomi Haberleri

Son dakika! ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi açıklandı. Buna göre enflasyon, eylülde yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Bu rakam son 7 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Piyasaların merakla beklediği ABD'de enflasyon verisi açıklandı. ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 olarak kaydedildi. Beklentiler yüzde 8,1 artış yönündeydi.

SON 7 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Eylül ayında yıllık enflasyon üst üste üçüncü ayında da yavaşlarken, yüzde 8,2'lik rakam son 7 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. TÜFE, aylık bazda ise yüzde 0,4 yükselişile tahminlerin hafif üzerinde geldi. Ağustos ayında ülkedeki TÜFE, yüzde 8,3'lük bir artış kaydetmişti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDE

Çekirdek enflasyon da aylık bazda yüzde 0,6 ile yüzde 0,4 olan beklentilerin üzerine çıktı. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 6,6 oldu. Böylelikle 1982 yılından bu yana çekirdek enflasyon en yüksek seviyeye çıktı. Çekirdek enflasyondaki yükseliş enflasyonist baskıların yüksek kalmaya devam ettiğine işaret etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Dünya Ekonomi Haberler Son Dakika

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Yorumlar (8)

Fatma Tosunoğlu:

Avrupa'da en hızlı şekilde fakirlesen ülkeler içinde ilk 3 içindeyiz dünyada ise ilk 5 içindeyiz ulkecek onun için ABD ,deki artan enflasyon bizim ülkemizdeki hergun artmakta olan enflasyonla kıyas dahi edilmemeli çünkü devede kulak kalır...

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Osman Tokgonul:

Ne imiş 8.1 iken 8.2 ye çıkmış !!! Biz bu enflasyonu kürdan niyetine kullanırız be . He he heeeeyytt .

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Ütopik Yorumcu:

Ekonomiyi Hükümete bağlamak kadar cahilce bir düşünce olamaz azıcık aratırsınlar tansu çiller ekonomi profosörüydü o bile düşüremedi neden ? çok basit paranın kontrolü sende değil arkadaş baronlar tam teslimiyet istiyor biz ise mücade veriyoruz

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